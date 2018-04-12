峨眉停車場雙屍槍擊案 凶手陳福祥暫逃死刑

2018-04-12 15:32

〔記者張文川／台北報導〕3年前台北市西門町峨眉停車場槍擊雙屍命案，高院去年11月維持一審判決，判處死刑，但最高法院今認定還有部分犯罪過程尚未釐清，且台大醫院精神鑑定報告並未排除陳福祥可受矯治的可能性，但二審卻未傳喚鑑定人或心理、社工專業團隊進一步確認，就以「內容過於抽象，具不確定性」為由不採信鑑定報告，認為二審未盡調查職責，判決理由不盡完備，將全案撤銷，發回高院更審。

2015年1月，台中市男子陳威宇經人介紹找台北的陳福祥安排買毒，蔡宗育、蔡鎧陽北上與陳福祥見面，相約隔天在峨眉停車場交易，陳福祥先後槍殺二蔡，再騙陳威宇稱已完成交易，取走440萬後逃亡近月，才在桃園住商大樓套房被警方破門攻堅逮捕。

台北地院一審認為陳福祥雖坦承犯行，但他先後殺害不相識的被害人，視人命如草芥，假釋期間再犯，教化可能性低，二罪各判死刑、無期徒刑。

高等法院二審認定，陳福祥先殺害蔡宗育後，又槍殺蔡鎧陽滅口，所犯是兩公約最嚴重的犯行，雖當庭向死者家屬道歉，並賠償家屬20萬元，但再教化可能性低，無法預防再犯，仍判死刑。

檢方與陳福祥皆上訴，最高法院今認定，陳福祥在偵查時供稱自始就打算射殺二蔡，以侵吞毒品和毒款，動機是為了錢，蔡宗育被槍殺時毫無反抗，但高院認定陳福祥當時是誤認蔡宗育要掏槍反抗，為圖自保才射殺蔡宗育，認為二審未詳查說明為何如此認定。

最高院又認為，監視器畫面顯示，被支開去買飲料後返回現場的蔡鎧陽，在被槍擊之前，有開啟車門的動作，陳福祥辯說蔡鎧陽開車門進入車內取槍，他才又槍殺蔡鎧陽，二審直接認定蔡鎧陽沒有開啟車門，也未說明陳的辯詞為何不足採信，事實認定與證據矛盾，且理由不備。

而根據台大醫院做的精神鑑定報告，認為陳福祥雖有部分反社會人格的症狀，但並未到達反社會人格的診斷標準，且陳福祥經過長期治療活動後，即使或許個性特徵改變不大，但行為對於社會的危害可能性已降低，如能善盡一般輔導治療處遇，目前仍無法排除他接受導正的可能。

最高法院認為，鑑定報告並未排除陳福祥應可接受矯治的可能性，因涉及專業，理應再函查或傳喚鑑定人到庭說明，或由心理師、醫師、社工師、保護觀察官等專業領域組成的團隊進一步綜合調查，以釐清詳實；但二審未經調查釐清，也未詳述取捨理由，就直接以「鑑定是在條件限定下推估所得結論，內容過於抽象，而具不確定性」為由不予採信，最高院認為二審未盡調查職責，判決理未盡完備，將全案撤銷，發回高院更審。