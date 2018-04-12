再3年就沒事 通緝犯躲15年栽在3瓶啤酒.......

2018-04-12 14:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區陳姓男子酒駕，被中市警局四分局南屯派出所員警攔查，他謊報哥哥的身分，警方見口卡照片與他本人外貌相似，但基於謹慎，仍採取指紋辨識，卻發現他是通緝已達15年的偽造有價證券罪通緝犯，他宣稱近年到處打零工為生，騎機車很規矩，很少被攔查，偶爾被攔下，都能謊報哥哥身分蒙混過關，卻沒想到被捕之前，在工地跟同事喝3瓶啤酒盡興，卻沒想到15年的躲藏，再3年多就沒事的逃亡生涯功虧一簣，全案依觸犯公共危險罪、偽造文書罪，移送台中地檢署歸案。

南屯所警員曾耀堂本月2日於南屯區黎明路與五權西路口，見陳男（59歲）騎乘電動車不穩，攔查聞到他身上有酒味，酒測達0.27毫克，已達公共危險罪嫌標準，男子自稱姓陳，沒有攜帶身分證，警方請他背出身分證號碼，透過警用電腦查詢，見照片與他長相相符，但仍基於慎重，採集他的指紋，透過指紋辨識系統查詢，卻發現指紋與另一名通緝中的陳姓男子相符，是屏東地檢署於2003年8月25日發佈偽造有價證券罪通緝，執行刑期3年，通緝時效至2021年10月26日止。

陳男見只包不住火，承認自己謊報哥哥身分，他的哥哥年長他1歲，兄弟長相相符，但他卻辯稱不知道被通緝，警方卻質疑說，如果不知道被通緝，又豈會謊報哥哥身分，他才改口承認說，他知道自己被通緝，這些年遠離家鄉到處打零工，他行事一向謹慎，騎機車或電動車很守規矩，很少被警方攔查，偶爾被警方攔下，他都謊報哥哥身分蒙混過關。

他說，自己雖謹慎，卻沒想到案發前，跟工地的同事一時高興，下班時喝啤酒3瓶解渴過癮，卻沒想到不到半小時，傍晚5時許就被警方攔查，躲了15年，距離通緝時效消滅還有3年半，卻壞在這3瓶啤酒上，警方將他依偽造文書與公共危險罪嫌移送台中地檢署，至於通緝部份，屏東地檢署則委託台中地檢署代為收案。