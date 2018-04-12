推倒總統維安電檢門 律師無犯意無罪確定

2018-04-12 14:25

〔記者楊國文／台北報導〕總統蔡英文前年受邀參加律師節活動，國安局特勤人員在場外設置維安電檢門，律師郭憲彰認為「律師是主人，總統是客人」，不願受檢，將它推倒，並與特勤人員起衝突，遭北檢起訴妨害公務，一審認為特勤人員無差別的查驗，不能算是「依法行事」，郭男也無妨害公務犯意，判他無罪，高等法院今仍判無罪確定。

2016年9月9日下午，總統蔡英文應邀參加台北律師公會於北市典華飯店舉辦律師節活動，國安局特勤中心在會議廳入口設置2座電檢門，執行總統維安工作。

郭憲彰不滿所有進場律師都要實施安檢程序，要求特勤中心撤除電檢門，經溝通無效後推倒電檢門，並和特勤人員發生推擠，遭台北地檢署以妨害公務罪嫌起訴。

台北地院認為，國安局特勤中心人員執行職務，應考慮 人民的人身自由與維安目的之間的均衡，當時特勤人員執行全面性、無差別的安檢行為，不符刑法妨害公務罪的「公務員依法執行職務」要件。

北院也認為，郭憲彰推擠妨害特勤人員，是貫徹他長久以來堅持「律師參與會務活動，禁止本會或其他機關人員對律師進行安全檢查」的主張，而且郭憲彬後來也接受特勤人員持金屬探測器安檢後入場的折衷方式，並無妨害公務的故意，判他無罪。

檢察官不服北院無罪判決，上訴高等法院，高等法院採信一審見解，今仍判郭無罪確定。