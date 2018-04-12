童仲彥涉詐領助理費 搬家工人作證改口「是童的助理」

台北地方法院12日開庭審理台北市議員童仲彥涉詐領助理費案，被告蔡博安（右）、魏國桂（左）出庭應訊。（記者羅沛德攝）

2018-04-12 13:29

〔記者溫于德／台北報導〕北市議員童仲彥，去年8月被依利用職務機會詐欺取財罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴；北院今二度開庭傳喚3名助理作證。被依搬家工人申報公費的蔡博安一反偵查認罪供詞，改口稱是「童仲彥助理」；至於魏、張這對助理夫妻，魏男說，助理「回捐」案例雖然不多，但實際上仍有，張女則推稱，會認助理都是先生處理，對於實際情形並不清楚。

檢方去年起訴提到，童在2012年11月至隔年2月間，以蔡男名義詐領補助款12萬餘元，涉嫌詐領公款與使公務員登載不實；另在2012年3月至隔年4月間，將魏男的妻子張女登記為自費助理，但張實際上未從事助理工作，這部分則觸犯使公務員登載不實罪。

今率先作證的蔡說，早在「台灣國」舉行政治活動時期就認識童，之後也會幫忙童選舉，且他認為「成為議員助理很威風」，因此願意幫忙；他也說，童需要勞務時會去幫忙，但基於信任，不會過問每月薪水多寡，以及帳戶數字變化，直接「獻」給童。

法官此時質疑蔡，為何在調查局或檢方偵查時均否認擔任助理，庭訊階段卻改口曾任助理？

蔡隨即回話表示，因偵查時不清楚「掛名」或「人頭」意思，認為要「要打卡才算是助理」，加上當時認罪至少可以換到緩刑（應為緩起訴），才會否認擔任助理職務，但實際上，曾幫童競選時有領到童給的報酬，加上童當選後仍會前往服務處幫忙，因此「我認為我是童的助理。」

輪到張女作證則說，會任助理職務均是先生處理，未見過聘書，簽名也非她所簽，也未授權他人代簽，只記得先生曾提及要幫忙辦勞健保，且家裡的事「幾乎都是先生在處理」，身為妻子的她不會過問。

至於魏男，他承認代妻繳交擔任助理所需資料給童的議會助理，而童理應知道太太實際上不會從事助理工作，相關工作仍由他負擔；他最後說，助理「回捐」案例雖然不多，但仍有。

法官庭末確認檢辯雙方均無意見後，諭知下月3日再開時，將傳童前妻李秀環作證。

童出庭後強調，所有事情均清清白白，相信法院會做出公正判決。

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