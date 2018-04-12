手遊玩家揚言「北車砍人」 鐵警說：「你被鎖定了！」

手遊玩家因故又在網上放話「台北車站砍人」，鐵路警察局表示，已循IP位置鎖定對象了。（警方提供）

2018-04-12 13:19

［記者陳恩惠／台北報導］又有手遊玩家在網路亂放話，表示今天要到台北車站砍人，鐵路警察局台北分局昨天晚間接獲民眾檢舉，立刻組成專案小組，目前已循IP位置，鎖定這名住在北部的玩家，正清查身分前往逮人，訊後將依恐嚇公眾罪函送法辦。

手機槍戰遊戲中，隱身在手機內的玩家們激烈地互相攻擊、對戰，又有玩家疑似一個閃失，在遊戲中慘敗，沒想到氣不過，竟然在聊天室中連連放話，揚言要帶刀到台北車站砍人，脫序的言論，讓玩家們心驚，於是截圖向警方投訴。

警方說，這名匿稱「爽～被殺活該」的遊戲玩家，昨天傍晚5時34分，在手機遊戲某伺服器聊天室中說，「哇哈哈，一群小畜牲，明天我就去台北車站砍人」，不過30秒鐘，又留下「儲值白儲了，哇哈哈，明天就帶我的折疊刀砍死你們這些死台北人」由於言詞相當聳動，讓在同個聊天室內的玩家個個心生畏懼。

鐵警局表示，由於玩家在手遊中的留言，將帶刀到台北車站砍人一事，放話的地點是公眾得以出入的台北車站，鐵警局不敢大意，立即組成專案小組循線調查，目前已經鎖定對象調查中，後續會依調查狀況有無恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

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