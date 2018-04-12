租旅館當機房 詐騙集團12天猛撈上千萬元

林姓主嫌（圖左）等5名騙徒全盤否認詐騙，警方建議檢方向法院聲押。（記者張瑞楨攝）

2018-04-12 13:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局少年警察隊等單位，昨天（11日）查獲一個流動機房，以林姓男子為首的詐欺集團，租用旅館的3個房間設置詐欺機房，他們從3月底入住至被查獲為止，僅約12天就騙了上千萬元，警方逮捕5人，但他們全都否認涉案，辯稱是玩線上賭博，罰錢就沒事，警方認為他們用路由器發送訊號，不用再如以前搬運安裝電信設備，成為隨時可帶走與落跑的詐欺機房，將於今天依加重詐欺罪法辦，並建議檢方向法院聲押。

詐欺集團以前的行騙方式，是要先找地方當機房，再向電信業者租用網路，透過諸如網路電話等網路設備來行騙，這個詐欺集團卻是買路由器，這是一個外觀如小盒子的設備，可以直接插入4G網卡（SIM卡），發送出WIFI訊號，騙徒再用手機9部、平板7部、筆電4部連接分享WIFI訊號，最重要的是，這些設備輕巧，可以隨時帶走，重新安裝程序也極簡單。

中市警局少年隊接獲線報，指某詐騙集團以旅館為掩，護租賃客房裝設電信設備，用來詐騙中國人，少年隊與第五分局、刑事警察大隊科偵隊、內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊偵二隊等單位，合作組成專案小組共同偵辦，警方主要是掃描WiFi訊號傳輸異常頻繁之處，在台中市北屯區一間旅館查獲。

警方於旅館2樓找到3個雙人房間，是詐騙集團機房之處，專案小組昨天搜索，直接破門進入，逮捕詐騙集團林姓主嫌（32歲），手下吳姓男子（25歲）、張姓男子（25歲，詐欺通緝犯）、焦姓男子（24歲）、劉姓女子（25歲），他們全盤否認詐欺，異口同聲宣稱是玩線上賭博，只觸犯賭博罪，罰錢即可了事，並非觸犯詐欺罪。

警方於現場查扣路由器7台、手機9部、平板7部、筆電4部、SIM卡29張等相關證物，這群騙徒用的騙術，是老掉牙的假冒中國公務機關行騙，他們先透過微信通訊軟體，用霰彈打鳥方法，向中國人大量發送「申請帳戶涉跨國洗錢案，金額龐大，贓款去向不明，帳戶被檢察官監管」等詐騙訊息，被騙的中國人回電，他們再假冒中國公安、檢察官，要求對方把存款匯到指定帳戶「監管」，否則會拘提入獄，警方初步估計，他們從3月底入住，至本月11日，約12天行騙上千萬元台幣，全案依加重詐欺罪法辦，並建議檢察官聲向法院聲請羈押。

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