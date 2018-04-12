「借殼上市」入主金雨 卓氏兄弟炒股賺逾千萬被沒入

2018-04-12 12:10

［記者楊政郡／台中報導］上櫃的金雨公司（4503），其股東卓燦然、副總經理卓益豐兩兄弟，涉嫌在102年8月至10月間為了「借殼上市」蒐購金雨股票，以相對買賣（17個營業日）、及炒作（16個營業日），違反證交法手段，取得超過34%的持股，該階段金雨雖連連虧損，但股價從5.72元炒到13.95元，卓姓兄弟不但持股增加，也從中獲取差價1千餘萬元，台中地檢署依違反證券交易法起訴，請宣告不法所得1千餘萬元沒入。

起訴書指出，卓燦然原是興亞營造董事長，但興亞申請上櫃卻屢屢碰壁，與弟弟卓益豐共謀，不如蒐購經營不善之金雨（85年上櫃），以借殼上市手法同樣達到上櫃目的。

而金雨從事自動販賣機製造、設計、販賣業，102年間虧損連連，股價疲弱不振，當時金雨董事之一沈男，有意出讓持股，卓式兄弟立即接頭表示有意承接，但即使買下沈男的股票，還是因金雨公司家族持股達34%，難以掌控經營權。

兩兄弟從102年8月1日起至10月4日止，把股價疲弱，每股僅剩5.72元，每天交易量個位數的金雨，以相對買賣手法（左手賣右手），製造交易量活絡假像，讓散戶拿股票出來賣，其中17個交易日創造出金雨143.88%的震幅，與大盤震幅5.29%，相差甚多。

另這段期間有16個交易日，兩兄弟刻意炒高股價，至10月4日每股已達13.95元，且總計增加交易量764.7%，經查核兩兄弟賺到的價差達1016萬餘元，而事後兩兄弟成功入主金雨，也把金雨經營得有聲有色，卓燦然成金雨股東卓益豐成副總經理。

根據公開資訊，在今年2月22日金雨公告，卓燦然請辭董事長及總經理，董事會推選卓政懋董事為新任董事長，另聘卓政輿為新任總經理。