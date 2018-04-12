機警消防員回撥電話 路過民眾接起電話 救了輕生男子

2018-04-12 11:49

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市消防局119勤務中心消防員呂哲州12日凌晨零時執勤時，接獲通報江姓男子服下30多顆安眠藥意圖輕生，通報第二消防分隊在八掌溪旁搜尋1個小時未果，呂員依江男手機號碼回撥近30通無人接聽，呂員依平常習慣撥放佛經輕音樂，突然一個念頭再度回撥，手機由一名路過女子接通後，才知江男服藥後已意識模糊，江男經送醫急救挽回一命。

嘉市消防局119勤務中心接獲台南市消防局轉報，指年約30歲江姓男子（家住嘉縣中埔鄉）傳訊息給台南友人，表示心情鬱悶，要到河邊散心解悶，友人聯繫不上，擔心出狀況，報案求助；嘉市消防局第二分隊小隊長侯閔評依江男手機基地台位置研判，將搜救人員分成2組，以吳鳳南路為界沿八掌溪堤岸分兩頭搜尋約1小時，但無所獲。

嘉縣消防局接獲轉報，派員前往江男中埔鄉住處查詢，但大門深鎖、無人回應。此時，嘉市消防局119勤務中心消防員呂哲州也依江男手機號碼回撥近30通但無人接聽，就在搜救任務結束的同時，呂員依平常習慣撥放佛經音樂，就在佛號音樂響起不久，忽然一個念頭讓他再度回撥江男手機，手機那頭忽然有一名女子接起電話。

女子表示，她開車經過湖子內路，在焚化爐前發現一輛機車倒在路旁，下車查看，聽見地上手機響起就接起來，沒想到因此救了服藥輕生的江男一命，或許是冥冥中似乎自有安排。

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