中市警車追闖紅燈機車 卻將無辜騎士撞進加護病房

警車與機車相撞，車頭左側毀損。（記者歐素美翻攝）

2018-04-12 11:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原分局社口派出所黃姓警員，昨晚6點多駕駛巡邏車執行勤務，在神岡區豐社路與大圳路口，發現一輛機車闖紅燈，開車尾隨至大漢街口時，與另輛機車騎士擦撞，林男受傷，警方趕緊通報119將林男送到豐原醫院急救，院方表示，林男頭部出血、氣血胸、多處肋骨骨折及肝臟撕裂傷，但無生命危險，目前仍在加護病房觀察治療。

豐原交通分隊長許家瑜表示，社口派出所黃姓警員昨晚6點多駕駛警車進行巡邏勤務時，在神岡區豐社路與大圳路口見一輛機車闖紅燈，隨即尾隨準備攔查，不料，車行經大漢街30巷往31巷方向，經大漢街口時，與騎車行駛大漢街的37歲林男擦撞，林男當場倒地，警方隨即通報119出動救護車將林男送往豐原醫院急救。

院方表示，林男腦部有一點出血 ，右側氣血胸，右側多處肋骨骨折，右側皮下氣腫肝臟撕裂傷，目前還在加護病房觀察治療。

豐原交通分隊長許家瑜表示，大漢街為無號誌路口，依路權而言，林男較有利，但警方執行勤務有優先路權，車上員警也表示，當時曾鳴警笛及開警示燈，但行車紀錄器可見到警方有開警示燈，至於是否有依規定鳴警笛，則需進一步調閱其他路口監視器，以釐清肇責。