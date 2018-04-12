玩命釣客！象鼻岩出現高空橫渡綁繩垂釣 警消全力抓

岩礁吸引釣客前往垂釣。（記者林欣漢攝）

2018-04-12 11:09

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳深澳漁港景點象鼻岩爆紅後，遊客絡繹不絕，吸引釣客繫繩橫渡周邊岩礁垂釣，市府多次斷繩，但清明連假後，仍有釣客再度繫上繩索且打上鋼釘，瑞芳區公所今天上午結合警消單位剪斷，區長陳奇正呼籲：「釣客不要再拿生命開玩笑了。」

陳奇正表示，去年9月起連續3次發現象鼻岩週邊岩岸遭人違法掛上橫渡繩索，大玩「高空橫渡」險象環生，公所展現高效率立刻剪斷，冬天由於東北季風增強消聲匿跡一段時間，近來由於東北季風減弱，釣客有蠢蠢欲動跡象，公所組成聯合巡查小組持續不間斷在象鼻岩與酋長岩周邊海岸巡查。

陳奇正表示，清明連假後，發現釣客又在岩礁增釘三隻鋼釘，且繩子又被綁回去了，無疑「挑戰公權力」，市府團隊展現最高效率及公權力，消防人員在1個小時內立即剪斷繩索，並用鋸子鋸除鋼釘。

陳奇正說，依照海岸法第31條規定，為保障公共通行及公共水域使用，近岸海域及公有自然沙灘不得為獨占使用，並禁止設置人為設施，民眾在象鼻岩岸上釘鋼釘、拉繩索之行為，顯然違反上開法令，依同法第37條規定，違反第31條第1項規定，在近岸海域及公有自然沙灘獨占使用或設置人為設施者，經主管機關制止，並令其恢復原狀，屆期未遵從者處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

他強調，公所、警察單位、消防單位後續將加強巡邏勤務密度，逮捕到違規民眾當依據上開法令規定辦理，希望民眾遵守法律不要以身試法。