挨撞不計較反被判刑 檢：留在現場保權益

2018-04-12 11:00

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭地院一名張姓法官日前開車行經路口，遭到一名違規闖紅燈的少年撞上，當下未下車處理，事後卻被依肇事致人傷害逃逸罪判刑，這種「被撞還被罰」的怪象，台灣司法人權進步協會監事、桃園地檢署檢察官王齡梓解釋，司法實務上的「肇事」不以有無過失為要件，駕駛人若發生車禍，還是要留在現場處理，保障雙方權益。

王齡梓表示，刑法第185-4條肇事遺棄罪的立法理由為「為維護交通安全，加強救護，減少被害人之死傷，促使駕駛人於肇事後，能對被害人即時救護，特增設本條關於肇事致人死傷而逃逸之處罰規定。」可知訂立肇事逃逸罪的目的是要避免傷亡發生，課以肇事者救護傷者的義務。

而「肇事」並不以對該車禍之發生有過失為要件，王齡梓強調，這向來是司法實務的見解，因此發生車禍時，即使倒楣被撞，只要未留在現場幫忙救護、報警，對方又受傷，就會被認為成立肇事逃逸罪，刑責為到1年以上7年以下有期徒刑。

王齡梓說，有人因為酒駕擔心遭警查獲而離去，卻不知肇事逃逸罪責實比酒駕罪重了許多！也有人挨撞認為是對方的錯，但不想追究而自行離去，卻遭移送肇事逃逸；更見過自小客車駕駛人被無照的少年騎士碰撞，因擔心報警會害少年被開罰，好心表明不追究車損後直接離去，卻不知換來的是肇事逃逸刑責及對方勒索！

以桃園地檢署為例，2017年新收肇事逃逸案件就有137件，而整年度遭提起公訴案件更有247件（含2017年之前所收肇事逃逸案件）！如經鑑定無過失，還是有可能因擅離現場而遭判刑，即使獲得緩刑，還得另外繳納公益捐，得不償失！

王齡梓建議，發生車禍時，不管自己是否有責任、有過失，務必留在現場等待警方處理、協助通報救護車進行救護，即使因傷勢輕微或當下只有車損，兩方都無意願報警，也要留下姓名、電話等聯絡方式，並書寫切結書、錄音錄影存證，以證明自己並無逃逸犯意，才能保障自己權益。