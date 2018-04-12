保險黃牛涉偽造診斷證明 19家保險公司被詐上千萬

保險黃牛涉嫌偽造醫療診斷證明書幫民眾詐領保險給付，至少詐得上千萬元，19家保險公司受害。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-04-12 10:49

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今宣布偵破一起保險黃牛涉嫌偽造醫療診斷證明書幫數十民眾詐領保險給付，至少詐得上千萬元，19家保險公司受害，警方逮捕程姓、張簡姓等2名保險黃牛，已有朱姓等10名被保險人坦承透過2嫌詐領保險金，全案依偽造文書、詐欺等罪嫌送辦。

刑事局偵八大隊偵五隊指出，今年2月間接獲「財團法人保險犯罪防制中心」舉發指稱，有多家人壽保險公司近期受理之高雄地區民眾請領保險理賠，發現有持用疑似偽造醫療院所診斷證明書申請之情形，研判係同一犯罪集團所為。

經辦案人員多方調查，發現所請領保險理賠案件部份為保險黃牛程男（47歲）與張簡姓男子代為申請，診斷證明書送請各醫療院所鑑驗均認係偽造，足證程、張簡2人涉嫌偽造診斷證明書並詐領保險金之情節重大。

經蒐證完備，即由報請高雄地檢署檢察官羅水郎指揮，聯合高雄市鹽埕警分局、三民第一分局、前鎮警分局等單位，於昨持核發拘票及搜索票，分別在前鎮區、大寮區拘提主嫌程、張簡2人，起獲偽造之醫療院所診斷書、醫院印章、醫師章1批、電腦2具、印表機2具等證物，並扣押賓士車1輛、名錶2只等不法所得，另首波拘提到涉案朱姓被保險人等10人到案。

程與張簡2人坦承犯行不諱，朱姓被保險人等10人也坦承受程、張簡2嫌指示，持偽造診斷證明書詐領保險理賠金，該2嫌再從中抽取3成不法所得；初步調查程、張簡2嫌自106年4月間起，教唆被保險人「朱○靖」等84人向19家人壽保險公司申請保險理賠金額，目前統計初估高達1千餘萬元，全案依刑法詐欺、偽造文書等罪嫌先行解送台灣高雄地方法院檢察署偵辦。