逃過酒測點栽在警車攔檢 酒駕男被雙罰

2018-04-12 10:30

［記者楊政郡／台中報導］中市蕭男去年在台灣大道遇到酒駕攔檢不停，直接北上國道，在中清交流道前被交警攔下，酒測值達0.47毫克，被裁罰9萬元及吊銷駕照，又被台中地檢署依公共危險罪緩起訴，處分繳公益金7萬5000元，蕭男主張「一事不兩罰」原則提起告訴，台中地院法官引用歐盟「道路安全執法建議」，認定交警執法無誤，且被告是拒測在先，酒駕公危在後，屬2（違規加違法）行為，裁決所及檢方之處罰均無誤。

台中地院判決書指出，106年9月26日凌晨2時許，蕭男駕車行經國道一號台灣大道交流道，遇到員警執行酒測攔檢，但蕭男不配合而逕行闖越，且直接北上國道，執勤員警立即追上去，在4公里後中清交流道出口閘道，攔下蕭男，當場酒測值達0.47毫克。

而警方將蕭男依公共危險移送法辦，台中地檢署給予緩起訴，並命繳交公益金7萬5000元，可是又收到台中市交通裁決所裁決處罰9萬元及吊銷駕照，蕭男聽朋友說，可打行政訴訟主張撤銷，因為法律有「一事不兩罰」原則，於是蕭男提起行政訴訟，主張裁罰9萬及吊銷駕照之處分應撤銷。

可是台中地院行政法庭法官認為，被告在台灣大道交流道前預酒測攔檢不停，已觸交通處罰條例35條「不配合酒測攔檢」，又在中清交流道出口閘道被攔下，酒測值達0.47毫克，又違反刑法185條公共危險罪，所以是兩行為，不是原告主張的一行為。

再者，法官還引用歐盟2004年公布「道路安全執法建議」，不論「特定性」（對有酒駕之虞者攔檢）、「隨機性」（任意性）、及最有效的「系統性」（不問原因，全面攔查），該國為了公共利益，採取上述3種酒測攔檢，都屬合法，法官建議法院不應該機械僵化而限制執法。

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