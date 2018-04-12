涉闖聯合大學偷拍女學生洗澡 「攝狼」被逮到了

廖男辯稱因尿急，所以到女生宿舍「借廁所」。（記者彭健禮翻攝）

2018-04-12 09:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學於清明連假期間，學校女生宿舍發生遭年輕男子潛入偷拍女學生洗澡事件。警方受理偵辦，鎖定在台北市從事金融理財專員的29歲廖姓男子，昨天下午北上將他拘提到案。廖男坦承有進入女生宿舍「借廁所」，但對於偷拍避重就輕。

警方調查，廖姓男子戶籍在台中市，目前在台北市某家銀行擔任金融理財專員；102年也曾因在台中，偷拍民宅內女性洗澡，被移送法辦，台中檢方裁定緩起訴處分。

警方於9日受理聯大女學生報案後，根據校方提供的監視器畫面影像，追查到廖男於7日深夜，開車到聯大，將車停放在二坪校區前台13線，於8日凌晨0點左右，徒步進入校園。

廖男從宿舍窗戶，潛入曬衣間、上2樓，到浴室涉嫌以手機偷拍當時在裡頭洗澡的李姓、戴姓2名女學生。李女發現隔間上伸出一隻手並持有手機，驚呼大叫；廖男倉惶落跑。

警方循線，鎖定廖男涉有重嫌，昨天下午北上到廖男任職的銀行逮人，趁下班之前，將廖男逮到。廖男見警方前來，驚訝不已脫口「怎麼找得到我？」

廖男辯稱，因開車突然尿急，所以進入女生宿舍「借廁所」；但對於偷拍，廖男避重就輕。警方檢視廖男手機，裡頭並沒有當天偷拍影像或照片，不排除廖男已刪除，但仍將手機、記憶卡查扣，送刑事局還原，以釐清廖男涉嫌罪狀。