交保完又瘋狂行竊 連飯糰、博美犬都不放過！

2018-04-12 08:45

〔記者黃建華／高雄報導〕從新北市南下找乾媽的21歲賴姓男子，本月7日在台南犯下機車竊盜案，獲檢方交保後，未料，短短3天內瘋狂犯案，四處行竊，受害區域跨及台南市西區、高雄市苓雅、左營、鼓山、路竹、鳳山及旗津等區，犯案目標包括學校、醫院、加油站、機車行、超商及寵物店，連飯糰、博美犬，幾乎無所不偷，瘋狂行徑令偵辦員警都直呼「太誇張了！」。

鼓山警分局旗津分駐所指出，賴嫌4月7日在台南地檢署交保後，一路犯案，來到鼓山區找乾媽，8日凌晨2點先在鼓山區偷了一部機車，清晨又到鳳山「換車」四處做案，接著再到台南市西區再度「換車」，一路犯下十餘起竊盜案，最後又回到旗津區準備再度犯案時，遭旗津分駐所員警盯上，尾隨查出賴嫌所騎乘的機車是報竊贓車，員警立即將他攔下。

沒想到，附近超商店員隨後追出，指控賴嫌涉嫌竊取貨架上的飯糰，賴嫌竟大言不慚說:「我只是還沒結帳，不算偷！」。

經警方將他帶回調查，發現賴嫌除了機車以外，身上的現金、手機以及身邊溫馴乖巧的博美狗都是偷來的。

儘管賴嫌全盤否認竊行，但在員警出示監視器畫面後，才俯首認罪，並將連續3日內所犯下的案件全盤托出。而賴嫌供出所有案情後，彷彿如釋重負，就在派出所呼呼大睡一整夜。醒來後還表示:「這是最近兩三個月來睡得最飽的一晚！」讓聽了整晚鼾聲的員警直搖頭。訊後將他依犯下多起竊盜罪嫌移送高雄地檢署。