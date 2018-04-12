新堀江1男子訪友遭惡煞圍毆打趴 警鎖定2車緝凶

盧姓男子凌晨到新崛江商圈訪友，慘遭7、8名惡煞持棍棒打倒在地，經送醫幸無大礙。（記者黃建華翻攝）

2018-04-12 08:09

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新堀江商圈今天凌晨傳出7、8名惡煞分持棍棒暴力傷人事件！46歲、從事旅遊業的盧姓男子前往當地店家訪友，在門口聊天，莫名其妙被這群惡煞一擁而上打趴在地，頭破血流，警消獲報趕抵將他送醫。

五福二路派出所所長潘宏炎指出，警方漏夜偵辦，初步了解，盧姓被害人表示不認識逞凶歹徒，懷疑與最近幫女性友人處理一起糾紛惹禍上身，警方已鎖定2部涉案汽車，以車追人，全力緝凶中。

今天凌晨1點多，盧姓男子在新堀江商圈文橫二路、仁智街口，慘遭一群惡煞暴力攻擊，案發當時當地店家幾乎都已打烊。

受傷的盧男被119救護車送醫後，尚無法充分言語，僅表示不認識對方，案發當時是前往找認識的店家買褲子，懷疑被毆可能與最近幫女性友人處理糾紛有關。

警方初步調查，案發當時盧男正與友人在服飾店外聊天。未料，有兩部轎車約7、8名惡煞一下車就分持棍棒痛毆盧男，連電擊棒都打斷，盧男猝不及防就被打倒在地，頭破血流，逞凶歹徒則揚長而去。

警方已鎖定兩部涉案汽車車號，以車追人全力緝凶中。