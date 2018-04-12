中國漁船越界肆無忌憚 澎湖海巡2天查扣3艘

中國漁船大舉越界澎湖海域，對於高額罰金根本罰不怕。（澎湖海巡隊提供）

2018-04-12 07:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船根本「罰」不怕！雖然我方動輒裁罰最高240萬元罰金，但似乎未達遏阻效果，澎湖海巡隊連續2日威力掃蕩，繼10日查扣中國莆湄30161號漁船後，11日又相繼查扣中國莆湄21312號及不知名油料補給船。

澎湖海巡隊調查指出，11日下午4時許，分別於七美西南15浬處查扣一艘無船名越界中國漁船（漁船改裝油船），另在目斗嶼北方限制水域發現一艘「莆湄21312號」中國漁船，非法進入澎湖海域越界捕魚，破壞漁業資源，遂派優勢警力登檢查扣，連夜押返馬公隊部裁處，短短2日來已查扣3艘越界中國漁船。

由於近來中國漁船越界頻繁，澎湖海巡隊加強部署巡防艦艇於目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡弋，並提前部署，將巡防艇常態進駐七美南滬港，由於中國漁船常大舉越界，不時在海上發現補給船提供支援，11日查扣的無船名中國漁船，觀其船況疑似專門幫中國漁船加油的補給船，陳姓船老大表示，塗抹船名是避免遭到查緝，怎料法網恢恢仍難逃海巡人員的取締，切斷中國漁船的補給途徑。

雖然我方祭出「兩岸人民關係條例」及採取沒入、罰鍰、留置等6大執法手段，予以嚴懲越界中國漁船，但根據澎湖海巡隊去年查扣中國漁船，裁罰3000多萬元，中國漁船都能在3天內繳交高額罰金，相傳中國漁船組成自救會，遇到我方巡防艇查緝，推出一艘被抓，其餘繼續抓並籌資繳納罰金，難怪中國漁船肆無忌憚。

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