檢察官首次境管權 司法院擬放寬期限

2018-04-12 00:10

〔記者吳政峰／台北報導〕有鑑於現行境管被告無明確法源，司法院擬修「刑事訴訟法」，設立限制出境專章，原欲採「相對法官保留原則」，即檢察官可對被告逕行首次境管，但限一個月，之後若要延長，就得向法院申請，此方向遭檢察界批評「不食人間煙火」，為此，司法院9日再度開會，決定放寬首次境管天數，細節則待後續討論。

現行限制出境、出海並無法源，全都是依照1984年的會議決議，視為限制住居的「手段」之一，長期以來引發不少侵害人權、甚至違憲的質疑，司法院長許宗力上台後，決定出手修法，解決沉痾。

修法確定設立限制出境專章，雛形原採「法官保留原則」，即檢察官如果要境管被告，得向法院申請令狀，後考量到辦案現況，跑完流程被告可能早已潛逃海外，緩不濟急，因此上月底改朝向「相對法官保留原則」，把首次境管被告的權力留給檢察官，但為期僅一個月。

檢察界得知後，直指通常都是重大犯罪被告才會限制出境，一個月根本無法偵結，來來回回向法院申請延長境管，實則浪費司法行政資源，毫無必要；法務部也認為一個月不符合現況，最少應給檢察官半年的境管權，以利辦案。

檢察系統反彈聲浪不斷，司法院9日再度召開刑事程序制度研議委員會，會中意見紛雜，主席、司法院祕書長呂太郎折衷意見後，做出「再行審慎考量」決議，不再堅持只給檢察官一個月的境管權，但究竟應放寬到多長，將交由刑事廳預擬相關配套。

會中另決議，檢察官要向法院聲請延長境管時，除應記載法定事項，還要附上延長的具體理由，並一併以書面通知被告延長境管；法官則應在裁定延長境管前，給予被告陳述意見的機會。

特別的是，檢方起訴或上訴後，被告的境管期限如果不到一個月，則將自動延長為一個月，以免被告在起訴到審理這段空窗期間趁隙逃亡。