半夜刷馬桶吵到鄰居 勸不聽警方可開罰

2018-04-11 23:17

〔記者王捷／台南報導〕台南市某大樓貼出公告，有住戶凌晨近2點時刷馬桶，讓另一住戶感到困擾，要求管委會張貼公告，要求別再半夜刷馬桶，曾有民事判例指出，在深夜、凌晨拖動桌椅產生打掃噪音，管委會多次勸導下不聽，加上有多名人證，最後一審判賠精神撫慰金21萬，據了解警方目前沒有收到該大樓報案，警方指出，若住戶持續產生噪音、勸阻不聽，警方能以社會秩序維護法開罰。

公告內容指出，近來住戶反映，有住戶在凌晨1：54分刷馬桶，夜深人靜時產生迴音很大，刷馬桶已經影響到鄰居，要麻煩各位住戶在晚上10點後到翌日早晨7點，放輕動作以維護社區安寧。

大樓住戶看到公告說，說住在公寓大樓最怕遇到惡鄰居半夜吵人，但這棟新大樓住了7、8年還第一次聽說刷馬桶會太吵，這位受不了馬桶刷聲音的住戶，可能比較敏感，傳言該住戶還曾把指甲大的一片紙屑放在家門前，考驗大樓的清潔大姊，是否有認真在掃地。

不過打掃噪音卻是很多民眾的煩惱，曾有一個高雄地院的民事判例，一名住戶就是在深夜拖行家具、打掃噪音，經過管委會勸阻不聽，加上多名人證舉證，最後一審判製造噪音的住戶要賠給鄰居21萬。

律師洪銘憲指出，如果用錄音的方式長期蒐證，就可以舉證鄰居噪音有侵權行為，警方則指出，目前沒有接獲該大樓的住戶，受到刷馬桶噪音的影響，不過若真的傳出吵雜聲響，經警方勸阻不聽，可以依社維法開罰。