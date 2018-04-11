4/11 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2018-04-11 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月11日）開獎的第107000029期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000087期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000029期大福彩中獎號碼為：「06、12、13、18、24、33、40，特別號30」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共64注獲得，每注可得4000元；肆獎共1426注獲得，每注可得400元；普獎共1萬680注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注獲得，每注可得10萬元。

第107000087期今彩539中獎號碼為「08、16、27、29、30」，頭獎摃龜；貳獎共210注獲得，每注可得2萬元；參獎共7620注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬9364注獲得，每注可得50元。

第107000087期39樂合彩中獎號碼為「08、16、27、29、30」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共267注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8190注中獎，每注可得1125元。

第107000087期3星彩中獎號碼為「454」，正彩共43注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000087期4星彩中獎號碼為「3690」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」