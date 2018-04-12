國小三年級女童「抱緊處理」 救回跳河大姊姊

2018-04-12 00:01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣宜蘭市新生國小三年級女童林小妹跟媽媽回家路上經過宜蘭橋，意外救回了想跳河尋短的22歲大姊姊「小花（化名）」。林小妹抱住小花姊姊，握著的手不斷幫忙擦眼淚，還跟小花說，有什麼煩惱的事情說出來，就會「像魔法一樣咻一下就解決了」，連在一旁看著的警察叔叔都好感動。

前天晚上8點左右，10歲林小妹正要回家的路上，坐上媽媽騎的機車經過宜蘭市宜蘭橋時，看到有個烏黑長髮飄逸的年輕女生衣著單薄地坐在橋邊欄杆上，雙腿懸空垂在橋外，腳下就是在黑夜中潺潺流動的河水，兩人看到直接趕到旁邊的派出所報案，然後立刻又回到橋上。

警察到場後，趁小花還沒有注意到旁邊有人時，一把拉下來；林小妹馬上上前抱住小花姐姐，看到小花眼淚一直掉，擔心還是想不開，林小妹伸出小手緊握著小花姐姐的手，還幫忙擦眼淚。

小花難過地一直啜泣、不願說話，也不願透漏身分，左手腕上密密麻麻排列著疑似企圖割腕留下的一條條傷痕。

林小妹抱著小花說，難過的事情只是在心裡講沒有用，自己在心裡想也沒有用，把話講出來就會像施魔法一樣，一秒鐘咻一下，煩惱就解決了！

林小妹的媽媽也在一旁安慰小花說：「只要你願意開口講話，大家都陪在你身邊，沒有什麼事情過不去的。」小花平復心情後，隨警察到警察局，母女倆才如釋重負。

林小妹的媽媽說，可能女兒被她的雞婆個性影響到，這個社會只要大家在應該雞婆的地方多出點力，社會才不會太冷漠。

「怕姊姊跳下去會害家人擔心。」林小妹當時完全沒有驚嚇到或害怕，反而挺身而出幫忙安慰小花，受到警察叔叔的稱讚。林小妹說，她想到，如果姐姐不見了，她的家人一定會很擔心，希望她可以好好的，而且媽媽和老師平常都有教，看到有人需要幫助就要盡力幫忙。

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