遭檢舉達人嗆舉發！超市賠錢和解 反控恐嚇卻…

2018-04-11 21:07

〔記者楊國文／台北報導〕范姓檢舉達人被控故意購買過期麻糬、過期啤酒等物品，再找商家示意檢舉、告發，其中一家商家為息事寧人，和他以2000元和解，另一商家則直接將過期啤酒沒入拒還，范男氣得報警處理，兩商家都認為范男有恐嚇取財嫌疑提告，但高等法院認定，雖然范男疑以脅迫手法得利，有道德瑕疵，但索款金額比檢舉獎金還少，也與恐嚇罪規定不同，並無違法性，今天判決范男無罪定讞。

現年26歲的范姓檢舉達人和施姓友人被控，前年4月下午連續向宜蘭聯X超市、新X超市分別購買過期麻糬、過期啤酒，再回頭去向商家告知要檢舉、告發，並指稱，依「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」第4條規定，最少要處罰鍰6萬元，依規定，告發者可領取2成的檢舉獎金。

聯X超市主動要求和解，拿出2000元給范、施兩人，和解了事。半小時後，范、施兩人轉頭到新X超市拿出過期啤酒和發票，但超市人員拒絕返還這兩項物證，2人氣得報警，警方到場後，新X超市人員才返還過期啤酒和發票。

聯X超市、新X超市認定，范、施兩人是以過期商品為要脅恐嚇取財，而提出恐嚇取財罪告訴。檢方將范、施兩人均緩起訴處分，范男因另涉他案，而遭撤銷緩起訴，檢方另行起訴范男。

法院審理時，范男承認故意購買過期麻糬和啤酒，也研究過食品安全的檢舉法規，但他向商家告知買到過期食品，一旦提出檢舉，商家將受罰，這僅屬「惡害通知」，並沒有違法可言。而且，一經他檢舉，可獲得最低檢舉獎金6萬元的2成，當時是聯X超市主動問他「希望如何處理？」他只提出6萬元的30分之1，即2000元為和解條件，絕無不法。

法官認為，范男是利用法規處罰商家販賣過期商品的不法行為，以及「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」以提供獎金方式，鼓勵民眾檢舉，創造有利自己的條件，再依商家傾向和解息事寧人的反應，而提出和解條件，加上金額少於若范男提出檢舉獲得的檢舉獎金，范男得利手法雖有道德瑕疵，但與恐嚇罪規定不同，並無違法性，今判決范男無罪定讞。

檢方因一審判范男無罪，認為判決不當，而向高院提起上訴，指稱過期麻糬才賣20元，若不是范男恐嚇，范男並未食用過或因此造成身體不適，超市不可能會同意以商品的100倍價格，即2000元和解，更何況范男也承認和其他店家和解過，質疑應涉恐嚇不法。不過，高院認定范男無罪，將檢方上訴駁回。