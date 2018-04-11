高市勞工局罰慶富442萬元未繳 移送強制執行

慶富強調有能力履約，但未繳付高市勞工局裁罰442萬元，被移送法務部行政執行署強制執行。（資料照）

2018-04-11 20:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕慶富造船涉詐貸遭國防部解約，但興建首艘獵雷艦上月已下水，慶富強調有能力履約，卻傳積欠勞工薪資，200多名勞工多次提出勞資爭議調解失敗，高市勞工局共裁罰慶富442萬元，資方拒繳提訴願遭駁回，勞工局已移請行政執行署強制執行。

慶富造船廠承建獵雷艦，因涉詐貸與資金缺口，積欠勞工薪資與勞資爭議，200多名勞工多次向高市府勞工局申請調解不成立，勞工局自106年10月起迄今，依違反勞基法及退條例，共開罰慶富公司442萬元，資方行政訴願失敗，又未依限期繳罰，市府已將全案移送強制執行。

另經濟部加工出口區則認定慶富造船屬歇業狀態，200多名離職勞工共同聲請「支付命令」，盼獲墊償工資，以解決沒有收入的生活窘境，但資方提出異議，不認為公司有資遣行為，「支付命令」最後不成立。

勞工被迫只能改打民事官司爭取權益，勞保局因此無法動用「墊償基金」，慶富失業勞工生活陷困，甚至沒錢請律師，勞工局表示，會協助啟動「勞工權益基金」，可以補助律師費與裁判費，至於重罰慶富的442萬元，已移由法務部行政執行署高雄分署強制執行。