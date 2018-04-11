「土豪哥」交保夢碎 第4度延押

2018-04-11 19:54

〔記者楊國文／台北報導〕W飯店郭姓女模命案，高等法院昨辯論終結，並訂5月29日宣判，主要被告「土豪哥」朱家龍被重判10年，庭訊懺悔說「我會遠離毒品，盡力回饋社會」，請求輕判，洪聖晏等另3名在押被告均表示「後悔、知錯」，希望高院給自新機會，庭末均請求交保，但高院認定朱等4人均有高度逃亡之虞，並涉重罪，今裁定均延押，這是朱等人被高院第4度延押。

高院裁定指出，在押的朱家龍、洪聖晏、江哲瑋各被一審重判10年、10年半、9年重罪，其中，朱、洪兩人均犯轉讓偽藥給郭姓女模致死罪嫌，且犯嫌重大，江男則涉販賣第二、三級毒品罪嫌重大；至於張子奕雖被一審判4年2月，但檢察官不服，認為一審判刑過輕，已上訴高院，尚未判決確定。

高院認定，雖然朱家龍等4人均堅稱不會逃亡，因重罪常伴隨高度逃亡可能性，加上朱家龍家境優渥且有外國護照，足以認定朱等4人有高度逃亡可能，因此仍有羈押必要。

在台東做小生意的郭父，為出席昨日高院辯論終結庭訊，一早搭乘清晨5時的火車趕在上午9時30分前準時到高院出庭。郭父怒批朱家龍等人案發至今沒有打過一通電話道歉，且明顯在卸責，重覆說著「太可惡了」。律師指稱，郭家已提告向朱男5人及W飯店等11名對象提出附帶民事求償共2800多萬元。

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