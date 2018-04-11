變造簽到簿詐領加班費 退休公務員判1年半

2018-04-11 20:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已退休的新竹縣選委會黃姓課員異想天開，為貪圖小利，休假後竟以立可白塗掉簽到簿文字再簽上名字，營造未休假的假象，藉以申請不休假獎金，總計詐領7天共9000多元，新竹地院依貪污治罪條例判刑1年6月！

判決書指出，54歲的黃女原為新竹縣選委會課員，明知請領加班費及不休假加班費（即不休假獎金），均應依據實際加班時數據實申報，竟利用其職務上負責協辦註登簽到簿及保管差價單據機會，於休假日期後約1至3日內，在新竹縣選委會辦公室內，先行抽出並毀棄休假單，再以修正液將簽到簿欄位上塗銷「休假」等文字後，簽上自己名字，藉以變造其簽到簿上班紀錄。

總計黃女分別於99年、100年、102年12月中旬，在各該年度之不休假加班費調查表上，分別虛報詐領，致不知情的行政室書記人員陷於錯誤，而將詐領金額撥入其薪資帳戶內，共計詐領7天不休假加班費9095元，案經法務部廉政署移送新竹地檢署偵辦。

法官認為，黃女不知以正途取財，身為公務人員不知恪守己職，竟利用職務上可請領加班費及不休假加班費機會，明知已申請休假，竟貪圖小利，變造公文書藉以詐領不休假加班費，唯念其坦承犯行已退休，並將犯罪所得繳回，因此依貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪判刑1年6月，緩刑4年，另宣告應向公庫支付3萬元、褫奪公權1年。