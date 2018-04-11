惡劣狼父！性侵女友女兒 連親生女也不放過

2018-04-11 19:06

〔記者王俊忠／台南報導〕令人髮指的惡劣狼父，法官重判！

男子阿雄曾對女友與他人所生的女兒小芳（化名）在幼年時性侵；沒想到阿雄變本加厲，竟趁著98年風災後，小芳與小如（化名、阿雄親生女兒）兩人搬回台南家同住時，同一天對小芳與小如兩女性侵，甚至還對小芳肛交。台南高分院法官認定阿雄性侵兩女兒、惡性重大，兩罪合併判他11年徒刑。

判決指出，阿雄（化名）與女友在中部同居時，多年前曾對女友與其他男人所生的女兒小芳（有中度智能障礙）性侵，阿雄被查辦後，官司上訴到三審判刑4年確定。

因為阿雄有性侵幼女前科，小芳與小如從小就跟著住在高雄市偏鄉地區的外祖父母同住，98年間，兩幼女與外祖父母的住處因受風災肆虐、災情慘重，兩女被迫搬回到阿雄夫妻的台南住處同住。

101年間某日，阿雄趁著與兩女同住機會伸出狼爪，當時小芳已滿18歲；其親生女兒小如還不到14歲，她竟利用小芳有智能障礙、不知抗拒的機會，性侵小芳的下體與肛門；拉著又喝斥小如脫去褲子，再對自己親生女兒性侵，狼行令人不齒。

後來，小芳在就讀的學校接受老師諮商輔導時提到她自己與妹妹小如都曾遭到阿雄暴力性侵的不法對待，校方老師通報警方追查，終讓阿雄的狼父惡行現出原形。