酒女包廂內被「老闆友人」性侵 酒店幹部要她繼續上班

2018-04-11 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕桃園地方法院日前審理一宗性侵案件，為一名簡姓男子於前年至酒店消費時，借酒醉對陪酒小姐霸王硬上弓，受害人期間曾逃出包廂向酒店幹部求救，未料酒店內的服務生、樓管安全人員見狀均無人理會，女子最後被性侵得逞。全案依強制性交罪判處簡男2年有期徒刑，緩刑5年。

據《蘋果》報導，簡男2016年12月21日至桃園市一間酒店消費，挑選一位女子一同進入包廂，隨後簡男假藉酒意，且仗著是酒店老闆的友人，對女子上下其手、強脫衣褲。

女子不斷哭喊求救，該酒店內的服務生、樓管等安全人員卻知情不理。被害女子只好順從為簡男口交，但簡男疑似飲酒過量無法射精，惱羞成怒之下命女子趴跪在地，從其背後強行插入，還不斷以三字經辱罵被害女子，且稱「要多少錢，我給妳，要帶妳出場！」

女子假意順從後趁隙離開包廂，向酒店幹部求救，未料幹部們以當天陪酒小姐人手不足為由，僅稍微安撫女子情緒，要求她繼續上班至翌日凌晨2點，被害女子只能等到工作結束後才報警。

簡男在桃園地院審理時稱自己因喝醉，記不得發生了什麼事，而被害人也向法官表示簡男事後很有誠意向她道歉，雙方已達成和解。法官審酌上情後依強制性交罪，判處簡男有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定日起6個月內，向公庫支付20萬元。