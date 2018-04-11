潭子喪屍出沒…女住家遭潑墨汁撒冥紙 男嫌竟是國中同學

曾嫌拿出墨瓶潑灑，監視器全都錄。（記者歐素美翻攝）

2018-04-11 19:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區黃姓女子住家莫名遭人潑墨汁、撒冥紙，嚇得趕緊報警。警方透過監視器畫面，以車追人，將涉案的曾男逮捕到案，發現曾男竟是黃女國中同學。曾男坦承買冥紙及墨汁隨機潑灑，因附近另一處民宅及土地公廟也遭殃，警方依恐嚇罪嫌將曾男函送。

警方調查，曾姓男子（30歲）於本月3日清晨5點多，騎機車到潭子區潭陽里黃姓女子住家前，拿起黑墨潑灑，接著拿出大疊冥紙拋撒，黃女住家地面、大門一片漆黑，滿地冥紙。黃女天亮後發現，嚇得趕緊報警。

黃女在臉書不公開社群《我是潭子人》po文及監視畫面說，潭子這星期出現精神異常男子丟冥紙潑墨汁，已經報警處理，若有潭子朋友、家裡、店家遇到這種情況，一定要報警處理，絕對不能讓這種人逍遙法外。有網友留言，「我們這條街也來過了」，賴姓網友則說，「怎麼看起來像喪屍」！

警方以車追人，將曾男逮捕到案，曾嫌坦承隨機挑選對象撒冥紙、潑墨汁，警方訊問「為何這麼做？」他則閉口不言。黃女說，與曾嫌是國中同學，畢業後就沒聯絡，不知他為何到住家撒冥紙、潑墨汁，引發家人恐懼。

警方調查發現，曾男除到被害人住家撒冥紙、潑墨汁，附近一處住家及土地公廟也同樣遭殃，依恐嚇罪將曾嫌函送，並清查是否還有其他被害人。