3歲女娃兒溜出門 警察叔叔找到媽

2018-04-11 19:15

［記者陳恩惠／台北報導］台北市一名3歲許姓女娃兒趁著媽媽午休時，竟偷偷打開門鎖離家「探險」，女娃越走越遠，在離家500公尺遠的巷口，被熱心民眾發現，趕緊送到台北市士林警分局永福派出所「招領」，所幸永福所警察叔叔們，立刻到仰德大道沿路查訪詢問，前後花了大半個小時，發現許母發瘋似地在巷口前後到處找，獲知愛女在警所，立刻趕往將寶貝領回家，結束這場驚魂記。

永福所警員黃健智日前午後值班，4點時，突然有民眾牽著小女娃走進派出所，熱心民眾說，「我們從陽明山上玩完要回家，行經北市仰德大道2段110巷口，也就是在警所下方1公里處，看見這個小女娃獨自在路邊，觀察半天，前後都沒發現有家人陪同，覺得有異，於是把女娃送到警所。」

黃員雖然蹲下身與女娃平視問「妹妹，妳家在哪兒？」女娃奶聲奶氣嘟嚷的語調，讓黃員一個頭兩個大，覺得女娃年紀太小應該沒法說清楚，只好一邊通報仰德大道沿線的山仔后、芝山岩派出所查詢是否有協尋孩童案件，同時請當時擔服家戶訪查勤務的同仁陳成志及備勤警員吳桀睿到仰德大道2段沿線住戶查訪。

當陳、吳2員巡到仰德大道2段41巷口，看見有名婦人神情慌張，於是主動上前詢問，許母一聽愛女有著落，連聲向警方道謝；她說，午睡一覺醒來後，發現寶寶比她早醒不在身旁，走到客廳找卻驚見門大開，立刻出門急尋，「幸好遇到好心人！」許母帶回女娃時，除了感謝警方協助，也特別感謝將她女兒送到警所的熱心民眾。