狼吻、熊抱2女科員 高市府博士主任拒和解判刑

2018-04-11 17:56

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府陳姓男主任官員被控，前年假借介紹男友與關心考試幫忙祈福，先後對2名女年紀可以當他女兒的下屬摟腰襲臀、熊抱、偷親嘴及額頭性騷擾，陳男雖否認，但高雄地院仍依違反性騷擾防治法，判10月徒刑，易科罰金30萬元，可上訴。

據了解，陳姓主任擁有博士學歷，事發後，已在去年底辦理退休。

判決指出，2名女科員指控，2016年7月到12月間，先後遭到陳姓主任性騷擾，其中，A女指控陳男在7月間約她去吃晚餐，隨後到鳳山行政中心後棟走廊，佯稱有人想認識她，於是詢問體重，她說50公斤，陳男說不信，趁機把她整個人抱起，她雙手護胸，還要求「放開我」，陳男竟貼在她耳邊安撫說不要緊張；陳男還以她的眉毛真假為藉口，趁機拿走眼鏡，她要求拿回，陳男堅持幫忙戴，卻說怕戳傷眼睛，要她閉眼，趁機偷親嘴。

另名科員C女是支援人員，陳男在同年12月間以請吃飯為由約出C女，他稱吃飽要消化，帶著C女到鳳山行政中心後棟散步，開始摟她腰、拉手，然後藉口看手相，狂搓手掌心，還稱她睫毛很漂亮，摸起臉來，下樓梯時，更拉她手十指緊扣，「要回憶跟女兒的互動」。

3天後，陳男要C女上頂樓，先說她穿著漂亮，拉她手轉一圈，突然又正面擁抱，聲稱是為了替她參加考試加油，C女趕緊逃離。

當晚陳男要求C女拿公文封給他，她只好聽命，陳男送上兩盒巧克力，對她說考試要放鬆，再「撥開瀏海集氣」，C女閉眼照做，遭陳男趁機親吻額頭，她慌張質問「你在幹嘛」，陳安撫說，集氣未完成，竟又偷親嘴一下！

2女申訴並提告，陳姓主任坦承分別有獨處，但對性騷惹指控統統否認，辯稱相關舉動是關心當事人，為考試加油打氣，遭到誤會。

法官認為，2女證詞詳細且具體，開庭都情緒激動哭泣，加上陳姓主任事後被女方質問不禮貌舉動，他回覆LINE的訊息也稱「懊悔」、「說再多都無法表達我的歉意」，明顯與他辯詞有出入。

法官審結怒批，陳男是2女的上級長官，卻不知檢點，逾越兩性往來時身體界線之正當分際，卻矢口否認犯行，拒與女方和解，犯後態度不佳，依4次「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱及觸摸其身體隱私處之行為罪」，合併判刑10月，如易科罰金30萬元。可上訴。