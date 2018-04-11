一開公廁驚見血流滿地 婦人疑割腕死在女廁

2018-04-11 17:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕1名女子今天下午到新北市板橋廣福公園公廁上廁所，因門打不開向管理員反應，但管理員一開門，赫見一名老婦人倒在公廁，左手腕有割腕傷口，公廁內血流如注，現場還遺留一把水果刀，懷疑為輕生，婦人送到醫院後，院方剛宣告不治，因沒有遺書、證件，警方仍待確認身分、釐清外力或自為。

警、 消今天下午4點5分獲報，1名女子陳屍廣福公園內女廁，失血過多失去呼吸，因現場沒有家屬，消防將婦人送醫救治，但急救1小時，仍因傷重不治；警方仍待釐清身分，進一步確認死因。

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