電纜脫落成「絆馬索」！女騎機車載幼兒 慘摔肝臟破裂

吳姓女子騎機車載2名幼兒，在大安溪畔北堤西路旁自行車專用車道，輾壓到脫落電纜線，遭絆住摔車。（記者張軒哲翻攝）

2018-04-11 17:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲吳姓女子騎機車載2名幼兒行經大安溪畔的北堤西路旁自行車專用車道，車輪不慎輾壓脫落電纜線，遭絆住摔車，吳女滾下邊坡，肝臟破裂，2名幼兒多處擦傷，都被送醫救治。家屬在臉書社群《我愛大甲2》貼文抱怨自行車道太危險，但吳女違規騎乘自行車道，大甲交通分隊正釐清肇事原因。

大甲警方調查，8日上午11點左右，35歲吳女騎機車載8歲與10歲兒子，跟隨著前方另一名騎自行車的孩子，吳女行經北堤西路旁自行車專用車道「0229」號電桿時，壓到脫落電纜線摔倒，吳女滾下邊坡肝臟破裂，2名孩童多處擦傷。

家人事後將過程拍照，在《我愛大甲2》貼文，引起議論。

大甲分局說，全案已由大甲交通分隊依規定受理釐清肇事原因，雙方肇責初判為「區公所未做好權責路段管理維護」，至於機車騎士行駛自行車專用車道，全案因傷者住院中暫時無法製作筆錄，將等雙方筆錄完成後移送偵辦。

大甲區公所主秘王澤佳說，公所有派員到醫院探視，由於自行車專用道禁止機車騎乘，初步了解，吳女肝臟出血跟骨折，家屬有意請求國賠，公所人員有向家屬說明要如何申請，等吳女出院後，會協助家屬爭取。

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