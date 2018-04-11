見母最後一面女激動瀕死 義消、消防接力死神手中救回一命

2018-04-11 17:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕香港籍林姓女台僑返台為辭世的母親舉辦後事，瞻仰遺容見母親最後一面時，林女疑因辦理後事期間過度勞累，或因過度悲傷，將母親遺體從冰櫃推出遺體冷藏室時，突然倒地失去生命徵象，恰巧從事禮儀業的新北市義消蔡明宏見狀，先要家屬報119，接著第一時間對林女施加心肺復甦術CPR急救，直到消防救護車到場，消防員接力以自動體外心臟去顫器AED電擊，接力急救下，救回頻死的林女，目前仍在醫院加護病房觀察。

55歲的林女到院後，目前仍在救助，這3天為黃金觀察期，家屬對第一時間救人的義消蔡明宏、及趕到急救的消防員再三感謝；家屬告知消防人員，林女有心血管病史，認為她操勞母親後事及過度哀傷導致病發。

消防、醫護說，林女昏迷後第一時間，由於義消蔡明宏第一時間施以CPR救治，增加心肺與腦部給氧及作用，提供後續急救所需的氧氣，提升存活率，因眾人合力，在被暱稱為「死神地盤」的殯儀館內救回瀕死的林女。

據瞭解，香港林姓女台僑因母親過世，返回台灣處理後事；10日上午10時許，林家在安逸廳舉辦完母親後事，林女與家人從遺體冷藏室移出母親遺體，最後瞻仰遺容，哭泣的林女突倒下昏迷；家人見狀不知所措之際，50歲的蔡明宏剛好也到殯儀館洽公，蔡明宏見狀，要家屬打119，他隨即按照訓練時步驟，對林女施以CPR，連續做了好幾個循環，直到消防救護員持AED趕到接手急救，因蔡明宏在林女昏迷失去呼吸心跳第一時間搶救，加上救護員在車上繼續急救，到院後後恢復生命徵象。

蔡明宏加入義消15年，他說，自己取得初級救護技術員，知道第一時間對昏迷、受傷患者CPR的重要性，他說，民眾因心肺功能停止，只有4到6分鐘的黃金時間，失救腦部就會因缺氧受損，缺氧10分鐘就會腦死；但反觀，在4分鐘內對患者CPR急救，搭配5分鐘內電擊，氧氣循環到腦部及全身，不但存活機率大增，神經功能也可恢復，呼籲會CPR的民眾勇於救人。

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