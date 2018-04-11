疑債務糾紛談不攏 衰債主遭砍4刀

黃男被警方移送法辦。備註：照片來源為三重分局。（記者曾健銘翻攝）

2018-04-11 16:54

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區三和路四段145巷、溪尾街口，昨日凌晨10時許驚傳砍人事件，三重警方趕抵現場，發現24歲紀姓男子的腿部遭砍4刀，大量出血，所幸緊急送醫搶救後暫無生命危險，警方漏夜追查，發現犯案車輛是輛租賃車，隨即通知黃姓承租人到案，但其供稱將車輛借給馮姓友人，昨晚案發時也不在場，警方後續將會通知馮男到案釐清案情。

據了解，遭砍傷的紀男曾在外借了10多萬元給馮姓男子，昨晚雙方疑似約在事發地點附近談判，疑因債務問題喬不攏爆發爭執，紀男遭對方持刀砍傷，所幸就醫後生命無虞，但仍在醫院觀察傷勢。

三重警分局表示，轄區慈福派出所連夜追查該輛租賃車，以車追人，今日上午通知租車的黃男到案，採證時意外在車上搜出K他命殘渣，黃男坦承持有且吸食毒品。

警方表示，偵訊時黃男否認到場砍人，供稱僅是將車輛借給馮男，詳細狀況並不了解，警方訊後依傷害、毒品罪嫌將他函送法辦，將持續追查馮男到案釐清案情。

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監視器拍下黃男承租的小轎車曾短暫停留在事發現場。備註：照片來源為三重分局。（記者曾健銘翻攝）