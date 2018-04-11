航空城總座之子酒駕撞死人 淚訴：父賣房借錢幫賠1280萬

2018-04-11 16:49

〔記者黃捷／台北報導〕桃園航空城總經理許又銘之子許育呈，酒駕闖紅燈衝撞雙載機車，造成Beyond Cure樂團主唱林庭楷重傷，後座女友蔡喬亘當場死亡，還一度肇事逃逸，他原遭法院羈押，日前以1280萬元與被害人和解後交保，今天開庭時，他哭著說，爸爸賣房借錢才夠賠錢，之後他也要工作還給爸爸，以後不會再做傷害別人的事，希望能獲得原諒。

23歲的許育呈去年11月29日凌晨酒駕闖紅燈，在台北市士林區中正、文林路口，以超過70公里時速撞上停等紅燈的雙載機車，造成一死一傷後逃逸，被其他見義勇為的機車騎士攔下，才又回到現場。

許育呈酒測值高達0.71毫克，士林地檢署依酒駕致人於死、肇事逃逸2罪嫌起訴，並向法院聲押獲准。上月21日開庭時，許育呈說，已與被害家屬和解，也曾寫過道歉信，在看守所內抄寫佛經，未來想要向蔡女上香及向林男致歉，士林地院裁定30萬交保，許男還與林男母親當庭擁抱。

今天再次開庭，許育呈向法官說，他不太記得車禍經過，案發當時他意識沒有很清楚，才會沒停車查看，但被審判長問到：「你現在要改變說詞？」許男才趕緊改口：「我心裡害怕，想規避酒駕刑責。」

審判長另也詢問許育呈的經濟狀況，他說，他白天在飲料店打工，月薪3萬2000元，晚上則在實踐大學讀書，家庭經濟小康，審判長追問：「以你這樣資力，是如何付清和解金？」他哽咽地說，是父親賣房、借錢，才足夠幫他賠錢。

許育呈說，他做錯事了，會承擔一切後果，真的對不起，將來有機會會回饋社會，不會再做傷害別人的事，希望可以獲得原諒，他並起身向到庭的林母鞠躬。許育呈的律師則說，許在4個月內與被害家屬和解，犯後態度良好，雖然目前是父親代償，但他未來仍要工作還錢給父親，希望庭上依刑法59條減刑。

林母也說，她期待許男真心悔改，只要不再危害社會，那就很棒了，她願意原諒，樂見法院給予緩刑。合議庭最後諭知全案4月25日宣判。