醉漢開車夜闖台中港管制區 女警飛車攔查酒駕

蕭男酒測值高達0.92MG/L。（記者張軒哲翻攝）

2018-04-11 16:24

〔記者張軒哲／台中報導〕今日凌晨一名酒駕蕭姓男子欲開車回沙鹿，卻反方向闖入台中港區中突堤管制站自動化車道，遭女警何佳真吹哨，蕭男加速行駛，何員騎機車追入碼頭區攔查，經對其實施酒測，酒測值高達0.92MG/L，女警半夜獨自查獲酒駕的勇氣及架勢也讓男警豎起大拇指！

台中港務警察總隊指出，中突堤中隊女警何佳真今日凌晨0時至4時執行守望勤務時，約凌晨2時許，61歲蕭姓駕駛自小客車闖入中突堤管制站自動化車道，何員吹哨示意停車，蕭男未停車並直闖碼頭，何員立即騎機車尾隨追緝，不停鳴按喇叭請蕭男停車，最後在19號碼頭攔停。

何員指出，蕭男搖下車窗酒氣撲鼻，說話含糊不清，酒測值高達0.92MG/L，被依公共危險罪嫌送辦。蕭男指稱，是在梧棲區友人住處聚餐，喝了幾杯威士忌及高粱酒，準備返回沙鹿區中山路的家中，因半夜迷途才誤闖臺中港區中突堤管制站。

台中港務警察總隊近年來陸續有女警加入，外勤中隊男、女警擔服相同勤務，許多民眾至中隊辦理通行證或於管制站受檢時，每每看到女警都有煥然一新的感覺。有趣的是，臺中港區中突堤管制站位於臺灣大道尾端，甚至有民眾誤以為國道收費站，要提供回數票或過E tag的趣事層出不窮，讓員警哭笑不得。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

沙鹿區蕭男酒駕誤闖台中港區中突堤管制站自動化車道。（記者張軒哲翻攝）