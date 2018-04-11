已婚警涉打情敵 又碰警友站經費被記過調職

2018-04-11 16:18

〔記者楊金城／台南報導〕已婚的台南市警局歸仁分局大潭派出所前二線一星所長彭孟麒，和越籍女子搞曖昧，去年11月還涉嫌毆打情敵，被記過2次拔掉主管職，最近又被爆假冒同事死訊涉對外募得約20萬元善款，卻被發現「人活得好好的」，並經手管理警友站百萬元經費，1年後卻只剩10萬，市警局調查後，因他違反規定經管警友站經費，再開鍘記他1小過處分，上週將他調到白河警分局。

市警局調查，彭孟麒涉及不正常男女交往，被投訴後經調查屬實，去年12月將他記2小過並調非主管職務，這次因違反規定經管警友站經費，再處分記他1小過、調到白河分局，至於冒名募款，目前查無實證，經訪查大潭所警友站會員，均未聽聞離職員警過世募款一事，但將再深入調查釐清有無將警友站經費中飽私囊，如有不法，將報請檢察官偵辦。

彭在接受調查時，辯稱受託才保管警友站經費，任何支出會向站長報備，並和警友站幹部對帳核銷，雖然帳冊已銷毀，但會餐、旅遊等大筆支出總計約70萬元，都已補上單據核銷，流向沒問題。他也否認假藉同仁死訊募款。

去年12月，大潭所警友站年約百萬元經費，餘額剩不到10萬元。因大潭所才只有7名員警，少有大型會餐和開銷，能花到剩下10萬元，引起警友站內部議論。

也有人指控去年彭在所長任內，以大潭所「已故林姓員警」名義向警友發起募款，初估募款20萬元，警方調查卻發現林姓員警活得好好的，已經去職。

南市警局督察室約談彭員、警友站幹部等人，調查釐清募款流向，均稱未聽聞募款也沒捐善款。至於警友站經費爭議，警友會也有幹部堅稱「流向沒問題，但因年度已過又人事變動，因此未保留帳本和單據」，錢大多花在警友旅遊、餐敘、平安宴、獎勵警方破案及資助辦案費用，幫彭員澄清他是清白的。