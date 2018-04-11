老舊機車停路邊別亂動 男牽走變賣吃官司

2018-04-11 15:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲許姓男子日前行經新北市永和區安樂路、自由街口，見路邊兩輛看似報廢的機車竟直接牽走，還向資源回收場稱這兩輛車是自己的而進行變賣，車主林姓男子發現機車被偷，警方獲報循線逮回許嫌歸案。

據悉，許嫌平時沒有正常工作，生活困頓，打零工的錢根本不夠花用。警方說，許嫌看這兩輛機車連龍頭都沒鎖、又舊又髒，才想說應該沒有人會在意，便將機車牽走變賣，本來兩輛還值4000元，許嫌卻以1200元賣出，賣得的金錢已花用殆盡。訊後，警方依竊盜罪嫌將許嫌移送法辦。