強盜、性侵通緝犯逃柬國近12年 享齊人之福育5子女

2018-04-11 15:36

〔記者邱俊福／台北報導〕34歲男子劉孝賢，15年前犯下性侵、強盜4名少女案件後，在法院審理期間趁機搭機潛逃柬埔寨，偽裝為柬國國民，一躲長達近12年，不僅同時跟2名柬國女子同居，還生下5名子女，大享齊人之福，刑事局國際科日前將他押解回台歸案。

警方調查，92年2月間，劉嫌冒充幫派分子先後搭訕2少女，趁機威脅性侵，案發後3個月警方依妨害性自主罪嫌移送地檢署偵辦，檢方卻以非現行犯飭回，結果不到1個月，劉嫌夥同1名林姓少年在中壢火車站候車室內見2名少女，竟持手指虎器械，挾持至公園，被性虐待3小時，並搶走2少女手機，隔日被逮送辦。該案當年還遭被害家屬痛斥司法輕縱。

95年6月間，劉嫌被台灣高等法院判處19年11個月有期徒刑後，同年9月25日劉嫌便在上訴期間搭機潛逃澳門，並輾轉前往柬埔寨。

警方說，劉嫌於柬埔寨期間，為躲避追緝，學習柬埔寨語，偽裝成柬埔寨國民躲藏在柬國金邊市，平時以打零工維生，並同時跟2名柬國女子同居，生下5名子女。

本月，柬國警方在清查非法居留人士時，發現劉嫌沒有合法的旅行證件將他逮捕，隨即通報我駐胡志明市辦事處，該處清查發現劉嫌為我國通緝犯，刑事局駐越南聯絡官獲報日前柬國金邊市押解劉嫌回台歸案，而面對警方詢問，劉嫌喊冤表示，當年是你情我願，並非性侵。