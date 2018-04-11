駕賓士車衝撞國道護欄 車毀人安、駕駛命大

王男為閃避急切的大貨車衝撞匝道護欄，護欄被撞歪。（記者張勳騰攝）

2018-04-11 15:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台中市30歲王姓男子，今天下午駕賓士小客車，從國道下苗栗縣公館交流道時，一輛大貨車突然切入他的車道，情急之下往左閃，不慎衝撞匝道護欄，往前滑行約30公尺再衝入2層樓落差的邊坡，王男自行爬出脫困，右手稍微擦傷，看到賓士車頭受創嚴重，驚魂未定的說「命算撿到的！」

王男向警方說，他向友人借了賓士C250白色小客車，今天從台中市經由中山高欲到苗栗縣公館找朋友，下午1點45分許從公館交流道下國道，當時走左側車道，時速約6、70公里。

王男說，突然有輛大貨車，急切入他的車道，他情急之下往左閃，不慎衝撞匝道護欄，小客車一路往前衝約2、30公尺，衝入邊坡才停住，當時他受困車內，從副駕駛座逃出，爬上路面。他僅右手臂稍微擦傷，並未就醫。

國道二隊警方接獲報案，隨即通報拖吊車前往救援，賓士車後保險桿撞落，車頭受創嚴重，王男看到跟朋友借的車子受損嚴重，驚魂未定的說「命算撿到的！」王男酒測值零，案由國道警方處理中。

賓士車衝落邊坡，動用吊車前往拖吊。（記者張勳騰攝）

賓士車頭受創嚴重。（記者張勳騰攝）