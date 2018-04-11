搭霸王車不付錢還借款 惡男橫行雙北終遭逮

2018-04-11 14:52

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市28歲陳姓竊盜通緝犯，疑因缺錢花用，從今年1月以來，接連在雙北市搭乘「霸王車」多次，不僅如此，在車上時還向運將借錢，短短3個月來已有9名運將受騙上當，前晚8時許，陳男再度搭乘霸王車從桃園返回蘆洲住處，但其因行跡可疑，下車後即遭巡邏警員盤查，警員當場查出其通緝犯身分，當場將他上銬逮捕，孰料，就在帶回警局的途中，恰巧碰到受害運將攔車報案，才讓他的惡行曝光。

警方調查，陳男有多項竊盜前科，目前還是名竊盜罪通緝犯，本月8日晚間8時許，蘆洲派出所警員陳克軒、陳覲于執行巡邏勤務行經中山二路146巷時，發現陳男行跡可疑，主動上前盤查，意外查獲其是名竊盜通緝犯，當場將他上銬帶回警局。

就在押返警局的途中，路邊一名1名劉姓計程車司機攔車報案，一見到警員就無奈抱怨：「我被騙了，對方沒付車資就跑了！」碰巧的是，劉男向車內後座匆匆一撇，意外發現坐霸王車的陳男身影，氣得指著他痛罵：「就是他，他騙走我的錢！」

據劉姓司機指稱，當天上午陳男從桃園中壢搭車到蘆洲中山二路，下車時誆騙要回家拿錢支付2890元車資，還順道他借用2250元現金，孰料，離開後卻再也未返回，他才直覺遭騙。

警方事後清查發現，陳男根本是名坐霸王車的累犯，今年1月開始，在雙北市接連搭乘8次霸王車，光是積欠的車資加上跟運將借貸的現金就逾3萬元，警訊後依詐欺罪、竊盜通緝罪嫌將他移送法辦。