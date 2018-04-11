又見媽媽社團奶粉詐騙 傳逾70人受害、遭詐近百萬元

2018-04-11 15:04

〔記者方志賢／高雄報導〕又見媽媽社團奶粉詐騙！？有網友在臉書爆料指她網購12罐奶粉共8040元，由於出貨日期快到，想與對方確認時，卻發現社團封存了，才驚覺遇到奶粉詐騙，她還貼出其他受害媽媽報案3聯單，強調受害者已逾70人，遭詐騙金額近百萬元。

高雄市三民二警分局民族派出所今表示，昨天下午確實有一名李姓女子到派出所報案，指她從去年11月網購奶粉，第一次網購48罐，每罐700多元，之後去年12月、今年初又網購，分3次共購買90多罐奶粉，總計匯款7萬多元，才發現遭詐騙。警方將根據受害者提供相關資料進一步偵辦。

女網友在臉書「爆料公社」指出，她今年初加入臉書社團，其奶粉價格是原價，但有贈罐及送玩具，核算下來價格比家附近藥局開罐價要高，她近期要去中國生活3個月，才要買一些奶粉想帶過去。

女網友說，對方有出貨公告，還有媽媽留言收到貨，而且價格也沒有低到很離譜，她覺得應該沒問題因此購買12罐奶粉共8040元。

女網友說，3月群組裏有媽咪反應聯繫不上版媽，後來又回覆說聯繫上了，那時候她並未多想，由於出貨日期到了，想與對方確認，才發現社團封存了，私訊對方也沒回復。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

女網友說，她在群組裏面詢問，才知道原來版媽1月份的東西還沒出貨，驚覺遇到傳說中的奶粉詐騙？她說目前大家統計一些人數，已有70多個人沒有收到貨，金額有大有小。

女網友說，對方把社團封存了，但很怕有媽咪還被矇在鼓裏，所以把這件事情曝光，希望不要再有人受騙了。