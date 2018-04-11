以為遇真愛 瘖啞婦人險被拐45萬

2018-04-11 14:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕惡劣，連瘖啞人也騙！新北市一名陳姓瘖啞婦人，接到愛情詐騙簡訊，對方誆稱是對岸大陸的「蜂廠小開」，家財萬貫，以結婚為前提要與婦人交往，並要求婦人到銀行匯款美金1萬5000元贊助他的蜂蜜事業，擔心婦人匯款時穿幫，還要婦人佯裝向弟弟購買蜂蜜，幸好遇到機警的合作金庫行員通報警方，板橋警分局2名暖警與行員靠筆談，順利擋下這筆相當於台幣45萬元的匯款，婦人也回應員警「真的很感恩」!

警方表示，在全國警方一連串的打詐及「斬手行動」後，確實有效打擊詐騙集團，加上警方持續反詐騙宣導，加深民眾防詐意識，但仍有漏網之魚。

一名58歲家的瘖啞婦人，9日上午獨自到板橋文化路上的合作金庫銀行，拿著寫好的紙條向櫃檯的丁姓女職員表示要辦理美金匯款。

行員說，因為匯款金額將近新台幣45萬元，數目不少，讓當時這名負責辦理匯兌的行員直覺有異，於是詢問婦人匯款用途，但婦人不停查看手機，神情緊張，也讓行員更加懷疑，婦人表示自己是要匯錢給在對岸的弟弟，要向他購買蜂蜜，行員警覺立刻往上通報，銀行一名值班的蔡姓襄理也加入詢問，並在後頭偷偷觀察婦人手機簡訊內容，發現婦人回覆對方說：「行員問我為什麼?」對方也回覆她：「親愛的，告訴他們你的事很重要」，但婦人似乎慌了，反問對方：「她們問我買蜂蜜做甚麼？」

就是這些對話，行員及襄理堅信婦人遇上詐騙集團，通報板橋警分局，板橋派出所警員游富彥、黃冠舜到場後，因為言語不通，利用白紙與婦人筆談，員警見婦人執迷不悟，擔心她即使沒在板橋銀行匯款，也會跑到別處被騙，於是語重心長寫下：「這些錢是你辛苦存的，不要隨便匯」、「誠實很好、不能再匯喔!」等字眼，同時也播放類似情節的詐騙新聞讓婦人看，終於感動婦人，讓婦人最後也在白紙上寫下：「真感恩!助人為樂!」回應員警；板橋警分局長王文澤也到銀行感謝行員協助警方阻詐。

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