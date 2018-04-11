警所長搞婚外情毆情敵 又傳捏造同仁死訊募善款

2018-04-11 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台南市警局43歲彭姓已婚巡官，去年11月擔任歸仁分局大潭派出所所長時，與一名越籍女子傳出婚外情，還痛毆情敵，被調離主管職處分，如今又遭人爆料，指他曾捏造同事死訊募得20萬元善款，還在管理警友站百萬經費期間爆發爭議，市警局調查發現，彭姓巡官管理民間經費一事屬實，已記1小過及調職處分，同時還會深入調查，釐清是否有中飽私囊的不法情事。

根據《蘋果日報》報導，時任歸仁警分局大潭所所長的彭姓巡官，去年11月在下班時間前往一名越籍女子住家，當場撞見另名男子，彭男與情敵狹路相逢，當場爆發肢體衝突，事後經過調查，彭員被認定涉及不正當男女關係，遭拔除主管職改調至局內非主管內勤。

報導指出，大潭新所長去年底上任後，在監管警友站經費時發現，該警友站一年經費約有百萬，但去年底餘額竟剩不到10萬元，由於該所位處偏鄉，曾在11年前完成擴建工程，設施並非老舊，所內僅7名員警，舉行大型餐會的頻率也低，卻在11個月內花掉80幾萬，如此高額開銷不免引人疑竇。

此外，還有外流的募款清冊照片顯示，彭員在大潭所長任內曾以大潭所「已故林姓員警」的名義，向警友發起募款，善款粗估逾20萬元，然而事後調查時才發現，林姓員警只是去職，並未亡故。

對此，彭姓巡官受訪喊冤，強調絕無捏造同仁死訊以募善款，他接著表示，保管警友站經費期間，任何支出均有向該站站長報備，每個月都有與警友站幹部核銷，強調帳冊雖已銷毀，各種餐會、旅遊等大筆款項總計約70萬元開銷，均已補上單據供調查人員查核，絕無中飽私囊。

台南市警局督察室獲報後立即展開調查，針對捏造同仁死訊募款一事，前後約談彭姓巡官及警友站幹部與成員等十餘人，不過每人都否認捐過善款；至於警友站經費疑雲，站長堅稱流向絕無問題，表示因年度已過，又有人事變動，才將帳冊單據銷毀。他說，大部分經費都用在警友旅遊、餐敘及大型餐會，其餘經費則用於獎勵警方破案，或辦案時的便當、茶水，強調一切並無不法。