不到1分鐘就1件！屏東偏鄉縣道 4小時抓250件超速

今年至今不過3個多月，崁頂鄉內就發生3件死亡車禍，警方為嚇阻超速，昨天開始擺出測速照相，但僅僅下午4個小時，就取締了250件超速。（記者陳彥廷翻攝）

2018-04-11 14:07

［記者陳彥廷／屏東報導］今年至今不過3個多月，崁頂鄉內就發生3件死亡車禍，警方為嚇阻超速，昨天開始擺出測速照相，但僅僅下午4個小時，就取締了250件超速，數量之多令人咋舌，警方表示，超速取締包括機車，但數量竟與汽車分庭抗禮之勢。

屏東縣崁頂鄉有國道貫穿，國道下方的平面道因為較寬敞，用路人行經屢飆快車，日前不到2個月時間，就曾發生2件死亡車禍，且全是自撞死亡車禍，經推判，明顯就是機車騎士高速行駛，導致在該處有起伏的道路無法完全控制，導致撞上路旁水泥護欄，當場死亡的死狀悽慘。

東港分局表示，鑒於近期轄內鄉鎮A1交通事故頻傳，從本週開始，每週選定1鄉鎮配合警察局交通隊、保安隊支援，投注警力於鄉鎮各易肇事路段、聯外道路，執行全面性防制交通事故組合路檢、交通稽查及測速照相勤務，本週以崁頂鄉為實施地區，規劃執行4組路檢組、3組稽查組及1組測速照相組，讓民眾感受警方維護交通秩序降低交通事故的執法決心。

警方說，本次取締的重點以酒後駕車、闖紅燈、超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依規定兩段式左轉、機車行駛禁行車道、騎乘機車未戴安全帽等惡性違規為主，昨天下午並未發現有任何酒駕情事，但是超速的數量卻令人咋舌。

員警透露，昨天的移動式測速照相，依規定告示後，擺設於國道三號下方的屏75線旁，據以往經驗預期最多僅百件超速，但是沒想昨天的超速的車輛之多，前所未見，最後才4小時就取締了250件超速，遵守時速50公里速限者相對稀少。

東港分局分局長劉清俊表示，多數車禍都是超速行駛反應不及所肇事，呼籲民眾主動遵守交通規則勿超速行駛，東港分局此次交通大執法勤務，將增加測速照相取締路段，新園鄉、東港鎮、林邊鄉、南州鄉亦將逐步規劃警力實施。