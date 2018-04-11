酒駕男遇警棄車逃 警一記掃堂腿制伏就範

2018-04-11 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕在台中東勢區務農的林姓男子，前天到豐原與朋友飲酒後又騎車到北屯區找友人，途中看到巡邏警方心虛，迅速將機車停放路旁就要轉身逃離，此舉反引起警方注意，攔查時，林男不停掙扎拉扯，想離開現場，警方最後使出一記掃堂腿，將其制伏在地，酒測值果然超過法定標準值。

台中市第五分局松安派出所副所長裘景智與女警林慧姍，當晚近9時許巡經崇德二路與安順東十街口附近，發現騎車迎面而來的48歲林姓騎士滿臉通紅，林男發現有警察，迅速將機車停放在路旁紅線，隨即下車轉身欲離去，此舉反更引起警方注意折返攔查。

警方一靠近林男，就聞到他滿身散發出明顯酒味，喝令他停下接受盤查，未料對方竟不甩警方想逃逸，非但不肯配合盤查，還不停掙扎、拉扯想離開現場，裘員被迫使出一記掃堂腿，將林男制伏在地，並令其蹲下配合調查。

警方隨即依規定對林男實施酒測，結果酒測值高達0.82毫克，明顯超過法定標準值，在東勢區務農的林男供稱，下午在豐原地區與友人飲酒後，晚上騎車準備到北屯區找朋友，因為先前就曾因酒駕被抓過一次，所以看到警察格外心虛，索性選擇棄車逃逸，沒想到還是逃不掉。

林男說，此次已經是第2次酒駕被抓，實在沒錢再繳罰款，心裡百般懊悔，真是悔不當初，訊後全案仍依公共危險罪嫌送辦。

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