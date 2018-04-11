詐欺車手戴口罩鬼祟提款 被眼尖派出所長活逮

2018-04-11 13:29

〔記者邱俊福／台北報導〕21歲男子余宇軒，前天下午赴北市仁愛路四段一處銀行ATM，提領15萬元贓款時，轄區北市警大安分局安和路派出所所長林聖崴發現他帶口罩、帽子，形跡鬼祟，馬上趨前詢問，余嫌答話破綻百出，當場被戳破詐欺車手身分，隨後警方又到他租屋的套房，逮捕1名持有安毒的張姓男友人，依法送辦。

警方表示，2天前，家住宜蘭的余嫌跟2名友人便入住北市大安區一處套房。前天下午3時許，余嫌戴口罩、帽子，持提款卡到附近銀行ATM，依指示提領贓款，此時轄區派出所所長林聖崴剛好騎機車路過，察覺余嫌形跡可疑。

所長林聖崴經上前盤查，詢問卡片屬何人所有？余嫌心虛答稱：「老闆」，但卻無法進一步說明老闆何人，所長林聖崴隨即帶余嫌至ATM前，並指著ATM前的防詐標語內容覆誦一遍：「只要你敢領，一定抓到你!」余嫌此時無言以對，便承認是詐欺車手。

隨後，警方在余嫌帶同下前往居住的套房，持鑰匙欲進入時，發現屋內有內鎖，一時無法開啟，卻突然聽到屋內有沖馬桶聲音，經立即大聲喝斥，屋內沈姓男子才開門。

警方進入屋內，察覺馬桶內有未沖掉的一包安非他命毒品，馬上將屋內的張姓、沈姓男子帶回偵訊，訊中張男承認擁有毒品與吸食，訊後警方將余嫌、張嫌分依詐欺、毒品送辦，沈男則採尿送驗，釐清有無吸食毒品。

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