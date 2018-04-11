他持舊版百元美鈔換台幣 銀行鑑定是偽鈔吃官司

警方向陳詢問偽鈔來源。（記者王冠仁翻攝）

2018-04-11 13:17

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子拿著3張舊版百元美鈔前往銀行要兌換成台幣，不過行員發現這3張美鈔的色澤、防偽設計與質感跟真鈔有差異，遂通報派駐銀行的保七總隊第一大隊警方。員警向陳詢問，陳聲稱美鈔是他多年前出國遊玩前向朋友兌換，遊玩後放在家中許久，趁當天到銀行時想順便換成台幣，「想不到是假的」。

保七：懷疑外鈔有問題 應告訴銀行「請求鑑定」

保七總隊呼籲，民眾如果有需要換外幣，一定要到銀行兑換，才不會在不知情的狀況下拿到偽鈔。如果民眾拿到國幣或外幣，發現鈔票可能有問題時，千萬不能拿去銀行說要「換錢、存錢」，應該告訴行員「請求鑑定」，才不會誤觸法律規定。

警方表示，家住台北的54歲陳姓男子，上月29日下午2時許，拿著3張舊版的百元面額大頭版美金鈔票，前往台灣銀行台北總行向行員說要兌換成台幣。

不過，行員察覺這3張美鈔表面都十分平滑且色澤頗不自然，另以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

保七總隊警方向陳詢問，他聲稱這3張美鈔是7、8年前要出國玩，向朋友兑換而來，換了之後出國使用都沒問題還剩下這3張。當天他剛好來要銀行，想說順便兌換成台幣。

警方說，經銀行鑑定，這3張美鈔涉嫌偽造，台銀遂依據中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」，將這一批偽造的紙鈔填具「偽（變）造外國幣券截留單」，加蓋「偽（變）造作廢」章後，陳男也被警方依「行使偽造有價證券」送辦。

偽鈔與真鈔有明顯差異。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣的偽鈔。（記者王冠仁翻攝）