狼父惡性不改！性侵繼女後 猥褻親生女被重判12年

2018-04-11 13:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市1名狼父曾對繼女犯下性侵案，被法院判徒刑7年定讞，狼父服刑出獄後，竟又對自己未滿12歲的女兒小依（化名）摸乳、襲下體，狼父到案後辯稱是女兒不服管教胡亂指控，但因罪證明確，橋頭地院依強制猥褻等罪重判狼父徒刑12年。

判決指出，96年間，這名狼父因涉犯對繼女性侵，被高雄高等分院判刑7年定讞，狼父101年4月出獄後，不到1年時間，竟把狼爪伸向自己的就讀小學4年級的親生女兒。

小依記得，自己就讀小四的某夜，父親趁她在房間睡覺時，竟伸手撫摸她的胸部，她出言喝止後，父親才停止動作離去，但父親的舉動，已在她幼小的心靈種下陰影，爾後只要遇到假日，她都會擔心父親再對她不軌。

狼父第一次對女兒下手後，雖然被女兒查覺喝止，但他仍死性不改，在女兒就讀國中2年級時，又對女兒故技重施，撫摸女兒的胸部和下體；事後小依在學校午睡時，因心情低落睡不著，在筆記上寫著「真希望我可以離開這世界，去另一個世界生活」等字句。

學校老師查覺有異，經追問後得知小依被父親猥褻，除通報警方處理外，小依也被社工緊急安置；但狼父的惡行曝光後，不僅他自己否認犯行，連小依的母親不但駡她、不理解她，甚至還要她在出庭時撤銷對父親的指控，讓小依身心俱疲，認為自己是才被害者，為何連最愛的母親也不支持，小依也為此多次企圖輕生未遂。

橋頭地院審理時，合議庭傳喚社工、學校老師及相關證物後，認定小依確實被狼父猥褻，加上狼父在性侵繼女出獄保護管束期間，竟再對親生女兒犯案，犯罪手段已極惡劣，心態甚有偏差而顯其品行不佳，量刑絕不宜從輕，因此重判他徒刑12年，得上訴。