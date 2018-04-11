「巧虎」「魯夫」共組車手集團 詐團9人落網

2018-04-11 12:50

［記者楊政郡／台中報導］月薪8萬的網路工程師陳男，在台中市某宮廟遇到綽號「蠟筆小新」、「巧虎」、「魯夫」等人，竟放棄工作加入他們的車手集團，又吸收多名女車手，其中一位胸部豐滿、像極了航海王漫畫中的「娜美」，「魯夫」還把圖樣刺青在自己的後頸，台中市警局一分局查獲陳男等9名集團車手，大多有「卡通人物」外號。

警方指出，原本月薪8萬元的網路工程師陳男，在宮廟活動中結識綽號「蠟筆小新」23歲侯姓（有毒品、詐欺前科）與16歲的「巧虎」以及綽號「魯夫」的20歲蔡姓男子（有毒品、詐欺前科）。得知「巧虎」及「魯夫」的車手工作輕鬆又自由，可是卻還是常喊窮，慫恿「巧虎」及「魯夫」出來自立門戶，他則來當車手頭。

陳男又看上侯男從事物流工作、熟悉中南部交通路線，出資請其擔任司機，自己則以網路專業擔任車手集團首腦，又找廖姓、周姓、劉姓、吳男與林女組成員，3個月內領遍台中、彰化、南投、雲林、嘉義與台南等地，其中林女提領金額即超過百萬元。

警方表示，該集團以line通訊軟體聯繫，以卡通人物暱稱及代號溝通，出入多以租賃車代步，頻繁變換提領地點，偵辦不易，報請地檢署指揮，陸續收網一舉逮捕陳男為首的9人車手集團。

警方指出，被告當中有半數以上都有詐欺前科，都當過車手，將以常業詐欺及組織犯罪條例移送法辦。